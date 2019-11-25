شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك متحديا الجميع: تلقينا 146 ألف طلب شراء لسيارة Cybertruck والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى لشركة تسلا عن أن الشركة تلقت بالفعل 146 ألف طلب حجز مسبق لشراء سيارة Cybertruck الجديدة، والتى تم الكشف عنها الخميس الماضى.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فكشف ماسك فى تغريدته عن أن هناك حتى الآن هناك 146 ألف طلب على سيارة Cybertruck، منها 42% اختاروا المحرك الزوجى، و41% اختاروا المحرك الثلاثى، وحوالى 17% اختاروا المحرك الفردى، وذلك فى اشارة إلى الخيارات الثلاثة المختلفة المتاحة: وهى "محرك واحد دفع خلفى، ومحرك مزدوج دفع رباعى، ومحرك ثلاثى دفع رباعي".

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وأضاف ماسك أن الطلبات جاءت على الرغم من "عدم الإعلان وعدم الموافقة المدفوعة"، وقد تم عرض شاحنة Cybertruck ذات المظهر الغريب فى مؤتمر مساء الخميس، والذى أنظار الكثيرين حول العالم، إلا أنه سرعان ما تحول إلى فضيحة بعدما انكسر زجاج السيارة التى زعم أنه مضاد للصدمات والرصاص.

يذكر أن Cybertruck، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وهى تصلح للخدمات الشاقة ولديه نطاق يصل إلى 500 ميل بشحنة واحدة، ويبدأ سعرها من 39،990 دولارًا ويصل إلى 76،900 دولار، ومن المنتظر أن يتم إطلاق السيارة بحلول نهاية 2021.