تكنولوجيا: %80 من التطبيقات التى تم تحميلها بالربع الثالث مملوكة لـ1% من المطورين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث موسع أجرته شركة الأبحاث السوقية، عن أن حوالي 80٪ من إجمالي التطبيقات التى تم تحميلها في الربع الثالث من عام 2019 مملوكة لـ1% فقط من الناشرين على كل من "جوجل بلاي" و"آب ستور".
وبحسب موقع GSM الهندى، فهذا يمثل كارثة، حيث يعني هذا أن نحو 99% من المطورين يتنافسون على حصة سوقية قدرها 20% فقط من التطبيقات الباقية، حيث تمثل الـ80% حوالي 29.6 مليار عملية تنزيل، فيما بلغت التطبيقات المتاحة على كل من Google Play وApp Store حوالي 3.4 مليون في عام 2018، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 65٪ عن عام 2014.
لكن لسوء الحظ، فإن 26٪ فقط من التطبيقات كان لديها 1000 تنزيل على الأقل في 2018 - انخفاض كبير من 30٪ في عام 2014، وهذا يعني أن المزيد من التطبيقات تضيع في متاجر التطبيقات مع مرور الوقت.
ويبلغ مجموع جميع الناشرين من كلا المتجرين حوالي 792000، قام منهم ما يصل إلى 7920 فقط بعمل 23.6 مليار عملية تثبيت فريدة، فيما يقع فيس بوك ضمن فئة 1٪ وشاهد تطبيقه وحده 682 مليون عملية تثبيت جديدة خلال الربع الثالث من عام 2019.
وينطبق الأمر نفسه على ناشري الألعاب المحمولة - حيث حصل 1٪ منهم على 9.1 مليار عملية تنزيل، وهذا بدوره يمثل 82٪ من إجمالي التنزيلات للألعاب، ما يترك الباقي ملياري تنزيل للناشرين الباقين
وفيما يتعلق بالإيرادات، فإن الفجوة أكبر، فمن إجمالي الإيرادات البالغة 22 مليار دولار في الربع الثالث، حصلت أعلى نسبة 1٪ على تخفيض بنسبة 20.5 مليار دولار، ويتم توزيع 7 ٪ فقط من إجمالي الإيرادات على ما تبقى من 151،056 ناشرين يمثلون 99 ٪.
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