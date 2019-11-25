شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة فلكية مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط مصور يدعى فيتالى كوبا صورة لحزام أوريون أو حزام الجبار كما يطلق عليه، والذى يعد نظام نجمى بكوكبة الجبار أو الجوزاء، التى تعد الأكثر شهرة فى سماء الليل، وهى الصورة التى لاقت إعجاب وكالة ناسا.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطانى، التقطت هذه الصورة من نهر فيتروب فى لاتفيا، إذ تظهر انعكاس حزام أوريون على النهر.



الصورة

وقالت ناسا: "بالنظر إلى الشرق فى الساعات الأولى من صباح سبتمبر، فباستخدام كاميرا وحامل ثلاثي، تم الحصول على هذه الصورة البصرية البسيطة".

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يقع أوريون على خط الاستواء السماوى، وهو مرئى بوضوح فى سماء الليل من نوفمبر إلى فبراير، وأضافت ناسا: "الشتاء قادم إلى نصف الكرة الأرضية لكوكب الأرض، وبحلول ذلك الوقت، سيُرى أوريون وهذه الصورة الجميلة المليئة بالنجوم تتصاعد فى سماء المساء الأولى. "