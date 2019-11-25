كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Epilog”… جهاز قابل للارتداء مصمم لرصد نوبات الصرع

متابعة-سنيار: “Epilog” هو جهاز مصمم لمساعدة مرضى الصرع، وهو عبارة عن شاشة EEG يمكن ارتداؤها تعمل بالبطارية وتتتبع موجات المخ لدى المستخدم على مدار اليوم، وتصدر هذه المعلومات إلى هاتفك الذكي، ثم تستخدم الخوارزميات لتحليل نشاط عقلك والتنبؤ بالنوبات.

غالبا ما يعتمد علاج الصرع على معرفة نوبات الصرع (مذكرات نوبة صرع، أو تذكر شخص لنوبات الصرع)، لكن تذكر نوبات الصرع وتسجيلها بدقة قد يكون أمرا صعبا لأن الأشخاص الذين يعانون من الصرع لا يدركون دائما نوباتهم، ومن خلال مراقبة EEG المستمرة، يمكن لـ Epilog أن يقدم نظرة دقيقة حول نشاط النوبات وأنماط الكشف المحتملة، مما يؤدي إلى استراتيجيات علاجية مخصصة، بالإضافة إلى تحديد الآثار الجانبية وإدارتها.

وقال مطورو الجهاز:” شخص واحد من 26 شخصا (أكثر من 70 مليونا حول العالم) مُعرض للإصابة بالصرع، ونحن ملتزمون بتوفير مراقبة صحة الدماغ للجميع، ولذلك قمنا بإنشاء Epilog – جهاز رصد نوبات يمكن ارتداؤه للأشخاص الذين يعانون من الصرع ، وعند اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية FDA كجهاز طبي، فإن Epilog سوف يزود الأشخاص بسجل دقيق لنوباتهم، وينبه الأشخاص ومقدمي الرعاية عند حدوث النوبات، ويتوقع في النهاية احتمال حدوث نوبة مستقبلية”.

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وأضاف مطورو الجهاز أنهم سيوفرون للجميع نموذجا أوليا لتطبيق Aura المحمول لاستخدامه على Android و iPhone، وهذا التطبيق سوف يسمح لك بمشاهدة تدفق نشاط الدماغ EEG في الوقت الحقيقي وتتبع نوعية النوم باستخدام EEG.

متعقب نوبات الصرع “Epilog” متاح للدعم على موقع التمويل الجماعي indiegogo.