كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Lenovo” تطلق أصغر كمبيوتر مكتبي في العالم في الشرق الأوسط

متابعة-سنيار: أطلقت “Lenovo” أصغر كمبيوتر في العالم، “ThinkCentre M90n-1 Nano”، في الشرق الأوسط.

صُمم “ThinkCentre M90n-1 Nano” لدعم أماكن العمل المتنوعة بقوة تعادل قوة الحاسوب المكتبي ذو الحجم الكامل، وليوفر الراحة من حيث المساحة التي يمنحها الجهاز المحمول.

ويوفر ThinkCentre M90n-1 Nano أداءا قوياً بحجم مناسب للحمل، وهو أصغر حاسوب مكتبي تجاري في العالم،ويعادل حجم هذا الحاسوب الصغير ثلث حجم ThinkCentre Tiny الرائد، أي 0.35 لتر فقط، وفقا للشركة.

ويشمل الجهاز منافذ USB من نوع C الجيل الثاني و USB 3.1 الجيل الثاني الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من الجهاز، ومنافذ لعدة شاشات وخيارات للأجهزة الأخرى التي يمكن وصلها بسهولة لزيادة الإنتاجية. ويمكن تشغيله باستخدام كابل واحد ووصله بشاشة عبر وصلة USB نوع C، مما يجعلM90n-1 Nano مثالياً لمساحة عمل خالية من الفوضى، سواء تم وضعه خلف الشاشة أو تحت المكتب.

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وتم اختبار جهازThinkCentre M90n-1 Nano حسب معيار MIL-810G SPEC وصُمم لتحمل الظروف القاسية بما في ذلك الصدمات والغبار والأتربة والرطوبة. وتُشفّر رقاقة HW TPM 2.0 الموجودة على سطح المكتب البيانات للحفاظ على أمان البيانات الحساسة، في حين تمكن فتحة قفل المستخدمين من تثبيت الجهاز مادياً على جسم غير متحرك لحمايته من السرقة.

ويعمل جهاز lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano بدعم من معالجات Intel من الجيل الثامن ووحدة تخزين SSD، مما يُسهّل الحوسبة اليومية دون أي جهد ويوفر خيارات الاتصال المتنوعة ومتعددة المستخدمين للحفاظ على اتصال المستخدمين من المكتب أو المنزل أو أثناء التنقل.

يمكن تشغيل M90n-1 Nano باستخدام كبل واحد فقط لجهاز USB Type-C، وفقا لشركة Lenovo، مما يجعله جهازا مثاليا لمساحة عمل محدودة في مجموعة متنوعة من تكوينات المكتب.

جهاز M90n-1 Nano صغير ولكنه متين وفقا لـ Lenovo: إنه اختبار MIL-810G SPEC المصمم أيضا لتحمل الظروف القاسية بما في ذلك الصدمات والغبار والأتربة والرطوبة.

وقالت لينوفو ، إن الجهاز يأتي أيضا بميزة Modern Standby، التي ستمكن المستخدمين من تلقي رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والرسائل الفورية، خلال وضع الاستعداد، وسيستأنف M90n-1 Nano وظائفه الكاملة في أقل من ثانية واحدة عندما يصبح المستخدم جاهزاً للبدء بالعمل.