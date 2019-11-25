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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “FocusBuds” أول زوج من سماعات الأذن المعززة للإنتاجية في العالم
متابعة-سنيار: يراقب Focusbuds مستويات تركيز المستخدمين باستخدام عملية تسمى الارتجاع العصبي الكهربائي (EEG).
تعد “FocusBuds by Potential X” أول زوج من سماعات الأذن المعززة للإنتاجية في العالم.
والطريقة التي تعمل بها هي أن أجهزة الاستشعار الحيوية المدمجة تراقب نشاط عقلك وتذكرك بإعادة التركيز كلما كنت مشتتًا.
هذه العملية المعروفة باسم EEG Neurofeedback تدرب عقلك على التركيز بشكل أفضل ومنع التشتيت مع مرور الوقت.
تم تصميم التقنية ذات براءة الاختراع خلف FocusBuds من الألف إلى الياء لمساعدة عقلك على التركيز بعمق.
تم دمج FocusBuds أيضا مع مجموعة من الميزات المتميزة مثل اتصال Bluetooth 5.0 اللاسلكي والتحكم الصوتي بلمسة واحدة وعزل الضوضاء – مما يجعلها سماعات الأذن المثالية في العمل.
مع FocusBuds، يمكنك استعادة ساعاتك الضائعة وزيادة إنتاجيتك كل يوم، وهي متاحة للدعم على indiegogo.
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