شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرفة ذكية جدرانها عبارة عن شاشات باللمس مخصصة للألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الواقع الافتراضى إلى شاشات العرض عالية الدقة، أصبح عالم الألعاب دائم التطور فى السنوات الأخيرة، ومؤخرًا تم افتتاح تجربة جديدة للألعاب فى لندن، ليصبح اللاعبون جزءًا من الألعاب الكلاسيكية، بما فى ذلك Pacman وBrick Breaker.



غرفة الألعاب

تتطلب التجربة، التى تسمى Electronic Theatre’s LightBox، ارتداء اللاعبين لأقنعة مزودة بهوائى فريد، مع الدخول إلى غرفة مربعة صغيرة، وعلى الرغم من أن الغرفة تبدو مكشوفة إلى حد ما، إلا أن أجهزة العرض المزودة بذكاء تحول بسرعة الجدران إلى شاشات تعمل باللمس تستشعر الحركة.

Advertisements

يتم بعد ذلك وضع فرق يصل عددها إلى ستة أمام سلسلة من الألعاب والتحديات التفاعلية، بدءًا من اختبارات الذاكرة، وصولاً إلى التدريب على الرشاقة.



الغرفة من الداخل

وتسمح الهوائيات الفريدة الموجودة على الأقنعة للغرفة بتتبع موقع كل لاعب، ما يعنى أنه يمكن التحكم فى الألعاب من خلال التنقل الجسدى حول المكان.

وقال ويل دين، المؤسس والرئيس التنفيذى للتجربة: "إن المسرح الإلكترونى تجربة يمكن أن تكملها أى مجموعة - سواء كانوا أصدقاء أو أسرة أو زملاء عمل، وتشعر ببعضها البعض بشكل أوثق".