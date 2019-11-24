شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حاجات لازم تخلى بالك منها قبل شراء الإلكترونيات فى البلاك فرايدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر شهر نوفمبر بأنه موسم التخفيضات على السلع من كافة الأصناف فى مختلف المتاجر، ورغم أنه كان يقتصر فى الماضى على الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، إلا أنه مع الإقبال الكبير من المستخدمين على التسوق، لجأت العديد من المتاجر إلى طرح موسم التخفيضات على مدار الشهر، وفيما يلى نعرض مجموعة من النصائح التى يجب مراعاتها قبل الشراء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الـ Black Friday 2019 كما يلى:

- جهز قائمة بالمنتجات والخدمات التى تخطط لشرائها، وقم بإضافتها إلى "عربة التسوق" الإلكترونية الموجودة داخل كل موقع، بحيث يمكنك العودة إليها والتحقق منها بسهولة، خاصة فى حالة وجود عروض.

- هناك العديد من الإضافات لمتصفح جوجل كروم، والتى تمنح المستخدمين خصومات مباشرة عند الشراء من أى متجر إلكترونى، كما أنها تعد مفيدة فى عملية التأكد من حقيقة العروض، إذ توفر سجل لتغير أسعار المنتج.

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- قبل إتمام عملية الشراء، راجع تعليقات المشترين الآخرين حول المنتج والبائع، كذلك احرص على البحث عن مراجعات لهذا المنتج عبر الإنترنت أو عبر يوتيوب، وذلك للتأكد من جودة المنتج ومميزاته وفعاليته.

- مع إقبال المستهلكين على الشراء، لا تعد شركات المتاجر الإلكترونية هى الوحيدة التى توفر عروض البلاك فرايدى، حيث أن متاجر الشركات الاخرى المختلفة أصبحت تقدم مثل هذه العروض، لذلك احرص على زيارتها.

- احرص عند إتمام عملية الشراء إلكترونية تأمين بيانات حسابك ومراعاة المواقع التى تزورها حتى لا تكون عرضة للقرصنة والاختراق