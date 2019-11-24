شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..إيلون ماسك يخسر 768مليون دولار.. ومفاجآت جديدة من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة، والتى شغلت العديد من الصحف والمواقع العالمية، وعلى رأسها القبض على أحد المتهمين باختراق حساب "جاك دورسى" رئيس شركة تويتر، بالإضافة إلى إعلان فيس بوك عن استعداد لإطلاق ميزة جديدة، وفيما يلى أهم هذه الأخبار فيس بوك يطور ميزة جديدة لتخصيص المشاركات.. اعرف التفاصيل الشرطة تعتقل مراهقا ثبت تورطه فى اختراق حساب "جاك دورسى" رئيس تويتر بعد فشل إطلاق مركبة Cybertruck.. انخفاض ثروة إيلون موسك 768مليون دولار Advertisements تطبيق فيس بوك للمواعدة يحصل على مزايا جديدة.. اعرف إيه هى السيدات أكثر أدبا فى حديثهم مع المساعدات الشخصية الذكية مقارنة بالرجال علماء يطورون تقنية تظهر الألوان الحقيقية للصور الملتقطة تحت الماء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..إيلون ماسك يخسر 768مليون دولار.. ومفاجآت جديدة من أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.