تغيير شكل كروم وتخصيص متصفح Chrome ليصبح مختلف الشكل

يمكنك تغيير شكل كروم وتخصيصه بشكل كيبر ليصبح خاص بك ومختلف عن أي متصفح كروم آخر موجود وقام أحدهم بتثبيته على جهازه أو حتى يمكنك إستخدام هذا التخصيص لتستمع بأشكال مختلفة للكروم لدى كل مستخدم على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

تختلف عملية التخصيص هذه ويمكنك القيام بالكثير من الأمور من خلال التخصيص، فمثلاً يمكنك تغيير لون البرنامج بشكل كامل أو تغيير الـ Theme الخاص به، كما يمكنك إضافة صور خلفية خاصة بك داخل المتصفح.

الأمر الجميل والمميز أن هذا التخصيص يمكن أن يتم دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت أي إضافات من أي مطور او طرف ثالث وكل هذا التخصيص يمكن أن يتم من خلال المتصفح نفسه.

طريقة تغيير شكل كروم وتخصيصه :

هناك طريقيتين لتغير شكل كروم، الأولى عن طريق تغيير اللون والـ Theme والثانية عن طريق إضافة صورة خاصة بك أو صورة يتم تحديثها يومياً من على الإنترنت، كما يمكنك التحكم في الـ Shortcuts التي تظهر في الصفحة الرئيسية عندما تفتح المتصفح.

تغيير شكل كروم عن طريق تغيير الألوان :

يوفر لك متصفح كروم مجموعة من 24 زوجاً من الألوان المتبانية التي تعمل معاً بشكل جيد وتتناسق معاً جداً، تتكون هذه المجموعات دائماً من لونين أحدهما أغمق من الآخر، كما يمكنك عمل theme ألوان خاص بك من خلال إختيار أول واحدة ثم العبث في الألوان كما ترغب.

لتصل إلى هذا الإختيار قم بالتالي :

قم بفتح متصفح كروم ثم فتح صفحة فارغة جديدة.

في أسفل الصفحة ستجد إختيار يدعى customize قم بالضغط عليه

سيفتح هذا قائمة لتخصيص هذه النافذة وسترى امامك ثلاث إختيارات Background او Shortcuts أو Color And theme.

قم بإختيار Color And themes لتظهر أمامك الشاشة الموجودة بالأعلى .

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التحكم في الإختصارات :

بنفس الطريقة التي ذكرناها في الأعلى يمكنك التحكم في الإختصارات بشكل كبير، والإختصارات هي الروابط التي تظهر في الصفحة الأولى من المتصفح أو الصفحة الفارغة في المتصفح، يمكنك هنا التحكم في إختيار من إثنين إما تحديد إختيارات وإختصارات خاصة بك لتظهر تلقائياً في هذه الصفحة أو إختيار أن تظهر أكثر المواقع التي تقوم بزيارتها بشكل دوري.

طريقة تغيير هذا الأمر سهلة للغاية، فكما وصلت إلى الشاشة الموجودة بالأعلى قم بالضغط على Shortcuts لتظهر أمامك هذه الشاشة .

إختيار صورة لـ تغيير شكل كروم :

يمكنك تغيير شكل كروم عن طريق إختيار صورة إما من الصور الموجودة مسبقاً داخل المتصفح أو من خلال رفع صورة خاصة بك أو حتى ترك المتصفح حرية تغيير الصورة بشكل يومي.

لتقوم بهذا كل ما عليك فعله مثل الأعلى الضغط فقط على Background.

يمكنك تفعيل إختيار Refresh Daily لتقوم بتغيير الصور بشكل تلقائي.