برامج تساعد في فحص بطارية الابتوب حتى تتأكد من جودتها على ويندوز 10

يعتبر فحص بطارية الابتوب واحد من أهم الجوانب في شراء جهاز لابتوب مستعمل فبالطبع أنت لا ترغب في شراء جهاز لابتوب لتفاجئ بأن بطاريته لا تعمل بشكل جيد او أنها لا تكمل عدد الساعات المطلوبة منها، مثل هذه البرامج يصبح ذا أهمية قصوى في حالة توجهك لشراء جهاز لابتوب إستيراد من الخارج أي انه كان يعمل في إحدى الدول الأوروبية وجاء إليك عن طريق تجار الإستيراد.

تختلف هذه البرامج عن طريقة قياس ويندوز 10 التقليدية للبطارية التي تظهر نسبة الإستخدام المتبقية من نسبة شحن البطارية بالكامل ولكن دون إظهار نسبة فقد شحن البطارية ولذلك قد ترى المدى المتبقية داخل البطارية كعدد ساعات ودقائق ولكن ليس كمعدل تفريغ الشحن من البطارية لذا قد ترى أن البطارية تظل إلى 5 ساعات عمل متواصل ولكنها في الحقيقة تقوم بتفريغ الشحنات بشكل اسرع من هذا.

أهم البرامج التي تساعد في فحص بطارية الابتوب :

سنقدم لكم اليوم برنامجين يساعدناكم على فحص بطارية الابتوب، هذه البرامج مجانية ويمكنك تحميلها وإبقاءها معك على وحدة تخزين سريع خارجية حتى تتمكن من تثبيتها دائماً على أي جهاز جديد تفكر في شراءه.

برنامج battery Mon :

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يتيح لك البرنامج متابعة وإنتاج تقرير على شكل رسم بياني خاص بنسبة الفقد من البطارية ومعدلات الفقد وسرعتها ومثل هذه الامور، يمكنك بالطبع التعديل كما ترغب على الشكل البياني من خلال القائمة الموجودة في الجزء الأيسر من الشاشة، كما أن البرنامج يظهر لك الوقت المتبقي بناءً على معدل الفقد هذا لشحن البطارية.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

برنامج Battery InfoView :

لا يظهر لك هذا البرنامج نسب فقد الشحن كشكل بياني ولكن يظهرها لك على شكل معلومات في قائمة طويلة مثل قوائم الويندوز الإعتيادية، يمكنك تشغيل المراقبة أو إغلاقها دون إغلاق البرنامج، عندما تقوم بتشغيل البرنامج قم بالتوجه إلى الحقل الخاص بـ Charge/Discharge لترى نسب الفقد والتي ستعرض بالسالب كدليل على تفريغ الشحنات وليس العكس.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا