شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. الروبوتات قادرة على جرح مشاعر البشر وترك أثر نفسى سيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت أبحاث أجراها علماء فى الولايات المتحدة إلى أن الروبوتات قادرة على جرح مشاعر البشر، وتوجيه إهانات قاسية تترك أثراً نفسياً سيئاً على الأشخاص.

ووجدت الدراسة أن الشتائم أو الإهانة الصادرة من الروبوت، ورغم كونها مبرمجة بواسطة البشر، إلا أنها تصيب مشاعر الإنسان بتأثير يشبه تبعات التعرض للنقد، وتترك أثراً لا يمكن التخلص منه بسهولة.

واستندت الأبحاث إلى اختبار 40 شخصاً تعرضوا لإهانات من الروبوت أثناء أداء سلسلة من الألعاب، حيث كان أداء البشر سيئاً عند تعرضهم للشتائم، مقارنة مع أداء جيد عند حصولهم على تشجيع ودعم معنوى من الروبوت، حسب صحيفة الرؤية.

وقال الباحث فاى فانج، أستاذ الحاسوب فى جامعة كارنيجى ميلون بولاية بنسلفانيا: "هذه واحدة من أولى الدراسات التى تُجرى حول التفاعل بين الإنسان والآلة فى بيئة لا توفر تعاوناً بينهما".