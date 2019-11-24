شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة تعتقل مراهقا ثبت تورطه فى اختراق حساب "جاك دورسى" رئيس تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت جهات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة من اعتقال مراهق ثبت تورطه في اختراق حساب الرئيس التنفيذى لشركة تويتر "جاك دورسي"، حيث كشف التقرير أن الشرطة تمكنت من اعتقال زعيم سابق لفريق Chuckling Squad قبل حوالي أسبوعين، حيث يُزعم أن المشتبه به قد استخدم مبادلة بطاقة SIM للحصول على رقم هاتف دورسي، بينما ساعد آخرون في المجموعة في تشويه حساب الرئيس التنفيذي بالرسائل العشوائية والبذاءات.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، كشف التقرير أن المشتبه به كان مسؤولاً عن عمليات اختراق أخرى متعددة، بما في ذلك واحدة ضد نائب مقاطعة سانتا كلارا، إيرين ويست، فيما كانت هذه الهجمات كرد على إدانة جويل أورتيز، وهو مقايض بطاقات SIM الذي أقر بأنه مذنب لاستخدامه في المبادلة لسرقة عملة مشفرة بقيمة 5 ملايين دولار.

يذكر أن مجموعة هاكرز Chuckling Squad تم اتهامها من قبل في اختراق حسابات مختلفة بما في ذلك الممثلة كلوي موريتز، حيث أدت الحملة إلى قيام تويتر بتعطيل تغريدات دورسي مؤقتًا عبر الرسائل القصيرة حتى يتمكن من العثور على إجراء أمني لمنع وقوع حوادث مماثلة.