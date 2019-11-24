Oppo Reno 2 المواصفات و المميزات مع العيوب و تعليقنا على السعر الرسمي

هاتف Oppo Reno 2 من الهواتف الجديدة في السوق المصري هذا العام. تدخل به Oppo في الفئة العالية و تحت المرتفعة. الهاتف ياتي بمواصفات جيدة و لكن بسعر مرتفع بعض الشئ. في الحقيقة فإن الهاتف يمتلك مميزات عديدة و قوية و لكن ليس هو اقوى هواتف فئته. و لكن دعنا نناقش كل شئ عن الهاتف في هذا المقال

مواصفات Oppo Reno 2

المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 730G دقة تصنيع 8 نانو متر ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 13MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto للتقريب البصري الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt

مميزات Oppo Reno 2

الكاميرات

4 كاميرات في الخلف مع كاميرا امامية منبثقة. تركيبة كاميرات رأيناها سابقاً في هواتف كثيرة. مثل Reno 2F من نفس السلسلة. لازالت التركيبة في هواتف Reno 2 مميزة عن غيرها. بسبب وجود كاميرا لا يستعملها الكثير من الشركات و هي كاميرا الأبيض و الأسود. حيث انها لا تلتقط الا صوراً بالأبيض و الأسود ولا تلتقط صوراً بالألوان. تجتمع هذه الصور مع الكاميرا الأساسية لتخرج لنا صوراً بألوان افضل و بدون مشاكل في الجودة

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لكن مع ذلك لا ننكر اهمية العدسة الأساسية بدقة 48MP التي تستطيع التقاط تفاصيل هائلة بسهولة. مع وجود كاميرا الـUltra Wide و كاميرا الـTelephoto ايضاً. و لكن لا ننسى الكاميرا الامامية المنبثقة بتصميم مميز جداً. حيث انها ليست مجرد صندوق يخرج من اعلى الهاتف فقط. و لكنها تخرج في شكل زعنفة من اعلى الهاتف. و هذا تصميم مميز فعلاً

الأداء

بمعالج مثل Qualcomm Snapdragon 730G فإن الهاتف يعد بأداء قوي في كل الإستعمالات. سواء في الإستعمالات القوية و الألعاب او حتى الإستعمال الخفيف و تصفح مواقع التواصل الإجتماعي و الإنترنت. مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB لتساعدك على فتح عدة تطبيقات في نفس الوقت بدون مشاكل. مما يزيد من سلاسة استعمال الجهاز

الشاشة و التصميم

تصميم الشاشة الكاملة هو التصميم المستقبلي الذي يبحث عنه العديد من المستخدمين. و هذا هو تصميم الهاتف. بإستعمال الكاميرا المنبثقة غير ان تصميم الكاميرا المنبثقة افضل بكثير في هذا الهاتف. ليس مجرد صندوق يخرج من الهاتف بل شكل زعنفة تخرج من اعلى الهاتف. الشاشة الكاملة بتصميم الكاميرا الجديد يجعل تصميم الهاتف مميزاً فعلاً و افضل من العديد من التصميمات التي يمكن اصدارها.

البطارية و سرعة الشحن

البطارية لاتزال في منطقة بطارية يوم كامل بسعة 4000mah. مع قدرة الشحن السريع بتقنية VOOC Flash Charge 3.0 بقدرة 20Watt. يضمن لك شحن البطارية بنسبة كاملة بسرعة بدون مشاكل. البطارية التي تكفي يوم كامل امر مميز. و سرعة الشحن العالية افضل. حتى تؤدي الغرض منها بشكل مثالي

مزايا اخرى

الهاتف محمي من الخلف بطبقة حماية Gorilla Glass 5

الشاشة محمية بطبقة Gorilla Glass 6

عيوب Oppo Reno 2

السعر مرتفع بعض الشئ مقابل المواصفات

لا يدعم الهاتف السماعات Stereo

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي

سعر Oppo Reno 2

الهاتف يأتي بسعر 9500 جنيه. نظرة الى السعر فإن الهاتف سعره مرتفع مقارنة بالمواصفات. لأن هواتف عديدة تأتي بنفس المواصفات بسعر ارخص بكثير. بل ان هناك هواتف اقوى منه و ارخص. و لكن ما يمكن ان يغفر السعر هو خدمة ما بعد البيع فاذا كانت خدمة ما بعد البيع جيدة و الهاتف متين بما فيه الكفاية فالهاتف سيحقق مصطلح Value for money و هذا يجعله خياراً جيداً في فئته