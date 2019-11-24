تكنولوجيا: Visionox تكشف عن هاتف صدفي قابل للطي مع شاشة OLED قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Visionox عرض لهاتف بتصميم صدفي قابل للطي، مع شاشة OLED قابلة للتدوير خلال المعرض العالمي الأول للشركات المصنعة للوحات الشاشة الذي أقيم في الصين.

برزت شركة Visionox هذا العام مع إطلاق هاتف Mi Mix Alpha من شاومي، حيث كانت Visionox المورد الرئيسي لشاشة هذا الإصدار هذا العام.

وقد كشفت Visionox خلال فعاليات مؤتمر الصين عن رؤيتها المستقبلية في صناعة الشاشة والهواتف الذكية، من خلال نموذج لهاتف ذكي بتصميم صدفي قابل للطي يحاكي هاتف Motorola Razr للعام 2019.

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ويتميز هاتف Visionox بشاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش، مع تقنية on-cell في الشاشة، حيث يدعم الهاتف الطي إلى الداخل إلى النصف، كما أكدت Visionox على أن شاشة الهاتف لن تتعرض للتكسير أو التجعيد عند إنطلاق المنتج النهائي للأسواق.

من جانب أخر إستعرضت Visionox شاشة AMOLED مرنة قابلة للتدوير، حيث يتم تدوير الشاشة إلى دائرة نصف قطرها 7مم، كما تتميز الشاشة بتقنية on-cell، و self-lamination، ومن المقرر أن يتم تطوير منتج يضم هذه الشاشة لاحقاً.

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