شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن مفاجآت جديدة بعد 3 أشهر.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بمفاجآت شركة "أبل " المقبلة، التى ستكون أولها فى شهر فبراير المقبل.
وأشار موقع "ديجيت" التقنى المتخصص إلى أن أبل قررت أن تدخل هاتف "أيفون 12 برو" حقبة جديدة فى تاريخ هواتف "أيفون" الشهيرة.
وأوضحت التقارير أن أبل تجهز لإطلاق هاتفى "أيفون 12 برو" و"أيفون 12 برو ماكس" خلال شهر سبتمبر 2020 المقبل، حسب سبوتنيك.
وستدعم الشركة الأمريكية الهاتفين بذاكرة وصول عشوائى "رام" الأولى فى تاريخ "أبل" بسعة تصل إلى 6 جيجابايت.
كما ستدعم "أبل" هاتفى "أيفون 12 برو" و"أيفون 12 برو ماكس" بكاميرات استشعار ثلاثية الأبعاد، والتى ستربط لأول مرة التصوير الفوتوغرافى بتقنيات الواقع الافتراضى المعزز.
أما المفاجأة الثانية، المرتبطة بهواتف أبل المرتقبة فستكون لها علاقة بإصدارها هاتفًا اقتصاديًا متوسط السعر، كما ستدعم الشركة الأمريكية هاتفها الاقتصادى بشريحة "أيه 13" التى دعمت بها هاتف "ايفون 11".
كما ستطرحه بذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 3 جيجابايت، وسيتوفر هاتف "أيفون إس إى 2" بثلاثة ألوان، الفضى والرمادى والأحمر، وبسعر يصل إلى 399 دولارًا أمريكيًا.
وأشارت التقارير إلى أن "أبل" ستطلق هاتفها الاقتصادي "أيفون إس إى 2" خلال شهر فبراير المقبل.
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