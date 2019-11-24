شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السيدات أكثر أدبا فى حديثهم مع المساعدات الشخصية الذكية مقارنة بالرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرها مركز الأبحاث Pew، أن أكثر من نصف مستخدمي أجهزة المساعدة المنزلية الذكية في الولايات المتحدة يفضلون قول جمل مثل "من فضلك" على الأقل أحيانًا عند توجيه الأوامر الصوتية إليها.

وبحسب موقع pewresearch الرسمي، فكشفت الدراسة أن نسبة المستخدمين الذين يقولون "من فضلك"، تتجاوز حوالى 54%، وأن واحد من كل 5 أشخاص يقولها كثير، ولعل اللافت في هذه الدراسة أن السيدات كن أكثر تأدبا في لغة الحوار مع المساعدات الشخصية الذكية مقارنة بالرجال، حيث كانت نسبة اللاتي قلن "من فضلك" تتجاوز 62%، في حين قال 45% من الرجال أنهم يقولونها أحيانا.

فيما أشار تقرير سابق من الأمم المتحدة في وقت سابق من العام الحالي إلى أنه بسبب الصوت الأنثوي للمساعدات الذكية، فإنها ترسل إشارة على أنه مساعد منصاع وحريص على الإرضاء"، كذلك فيعتقد أن السبب في ذلك هو أن الرجال لديهم نظرة مختلفة للتقنية، فيما تشير الدراسات إلى أن الذكور يشعرون بالراحة أكثر مع التقنية، ويعبرون عن اهتمامهم باستخدامها بصفتها أداة.

وأضافت الدراسة أن بعض المبحوثين رأوا أنه ليست هناك حاجة لقول بعض الجمل والعبارات مثل "من فضلك" أو "شكرا لك" خلال حديثهم مع مكبرات الصوت الذكية، فهي في الأساس مجرد آلات، بينما يري البعض أن هذا سلوك خاطئ وأنه يساعد على زيادة العادات السيئة، إذ يشعر بعض الآباء بالقلق من أن أبناءهم إن كانوا أفظاظًا في التعامل مع مساعد أمازون "أليكسا"، وهو ما يمكن أن يؤدي لجعلهم أكثر فظاظة مع باقي البشر.