تكنولوجيا: توقعات بإرتفاع شحنات ابل من سماعة AirPods اللاسلكية إلى 60 مليون وحدة في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على إرتفاع شحنات ابل من سماعة AirPods اللاسلكية خلال 2019، مع توقعات بوصول شحنات ابل إلى 60 مليون وحدة مع نهاية 2019.

نشرت صحيفة بلومبرغ تقرير جديد حول سماعة ابل اللاسلكية AirPods، تستعرض من خلاله الأسباب التي ستؤدي إلى إرتفاع شحنات ابل من سماعتها اللاسلكية إلى 60 مليون وحدة، أي ضعف شحنات ابل خلال العام الماضي.

ولقد أكد تقرير صحيفة بلومبرغ على أن سماعة AirPods Pro الجديدة التي جاءت بميزة إلغاء الضوضاء شكلت أحد الأسباب الرئيسية في إرتفاع شحنات ابل من سماعات AirPods أكثر من المتوقع.

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ولقد جاءت سماعة AirPods Pro الجديدة بسعر 249 دولار، مع ميزة مقاومة الماء أو التعرق بكفاءة أعلى، وميزة إلغاء الضوضاء، لذا إستطاعت سماعة AirPods Pro تحقيق شعبية وإنتشار أسرع بين المستخدمين مقارنة بالإصدار الأصلي من سماعة AirPods الذي انطلقت خلال 2016، ودعمت شركة ابل على تحقيق إيرادادات بقيمة 6.5 مليار مع بعض الإكسسوارات الأخرى.

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