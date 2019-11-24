شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تلغى العرض الأول لأحد أفلامها.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شركة أبل العرض العالمى الأول لفيلم "المصرفي" (ذا بانكر)، أحد الأفلام التى اشترت حقوق بثها، فيما تحقق فى "مخاوف غير محددة" تتعلق بالفيلم الذى تدور أحداثه فى الستينيات من القرن الماضى، حسب سبوتنيك.

وكان من المفترض أن يعرض الفيلم الخميس فى مهرجان معهد الفيلم الأمريكى، بحسب موقع "ذا فيرج"

وقالت الشركة فى بيان: "اشترينا حقوق بث الفيلم فى وقت سابق هذا العام لأننا تأثرنا بقصة الفيلم ذات القيمة الترفيهية والتعليمية عن التغير الاجتماعي".

وأضافت: "فى الأسبوع الماضى ظهرت بعض المخاوف غير المحددة المتعلقة بالفيلم.. نحتاج مع صناع العمل لبعض الوقت لبحث هذه المسألة وتحديد الخطوات المقبلة.. وفى ضوء ذلك لن نعرض الفيلم فى مهرجان معهد الفيلم الأمريكي".

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والفيلم مقتبس عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول رجلى أعمال أمريكيين من أصل أفريقى فى الستينيات من القرن الماضى، يسعيان لمساعدة الناس فى التغلب على الحواجز العنصرية فى قطاع المصارف، كما أنه من بطولة أنتونى ماكى وصامويل جاكسون.

ومن المقرر طرح فيلم "ذا بانكر" فى دور العرض يوم السادس من ديسمبرالمقبل، قبل بثه على خدمة البث الرقمى "أبل تى في"، ولم تقل الشركة إن كانت هذه الخطة لا تزال قائمة.