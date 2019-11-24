شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور ميزة جديدة لتخصيص المشاركات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك تعمل حاليا على تطوير ميزة جديدة خاصة بتطبيقاتها على غرار ميزة Close Friends التي توفرها عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها انستجرام.

وبحسب موقع TechCrunch الأمريكى، فكشف فيس بوك أن كثير من المستخدمين لا يشاركون صورهم على فيس بوك لأنهم يشعرون أن المشاركة مع "الأصدقاء" خطرة خاصة أفراد العائلة والأصدقاء المعروفين وزملاء العمل، وحتى الأشخاص غير المعروفين بشكل شخصي، وهو ما دفع فيس بوك لإيجاد ميزة تساعد المستخدمين على التفريق بين المشاركة العامة التي لا يمانعون فى أن يراها الجميع، وبين تلك المشاركات الخاصة جدًا التي يريدون للأصدقاء المقربين فقط رؤيتها.

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وقد حاول فيس بوك تسهيل الأمر على المستخدمين من خلال التجميع التلقائي الذي ينظر إلى علاقة المستخدمين ببعضهم، وإنشاء قوائم مثل "أصدقاء المنطقة"، "زملاء الدراسة" ، "زملاء العمل"، إلا أن هذا لم يقنع المستخدمين بزيادة المشاركة.

إلا أن خدمة انستجرام أطلقت مؤخرا ميزة جديدة تعرف بـ "الأصدقاء المقربين" مع زر خاص يسمح للمستخدمين بالمشاركة لهم خاصةً من خلال "القصص"، حيث جاءت فكرة تلك الميزة بعدما وجد انستجرام أن 85% من رسائل المستخدمين الخاصة تذهب إلى بضعة أشخاص محددين، لذا كان من الأفضل مساعدة المستخدمين على اختيار أولئك المستخدمين بصفتهم أصدقاء مقربين يسهل المشاركة معهم.

وفيما يتعلق بشبكة فيس بوك، فإن المنصة تعمل على ميزة تعرف بـ Favorites على غرار "الأصدقاء المقربين"، وهي أيضًا تسمح للمستخدمين بتخصيص أصدقاء معينين بصفتهم المفضلين، ثم تسهيل المشاركة معهم سواء للقصص، أو المنشورات القائمة على الكاميرا من تطبيق ماسنجر، إلا أن المتحدث باسم فيس بوك، قال أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، وأنها لا تزال في المراحل الأولى، ولم تبدأ بعد اختبارها.