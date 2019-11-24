شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد فشل إطلاق مركبة Cybertruck.. انخفاض ثروة إيلون موسك 768مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت ثروة رجل الأعمال الأمريكى "إيلون ماسك" مدير شركة تسلا بمقدار 768 مليون دولار في يوم واحد، وذلك عقب إطلاق شاحنة تيسلا الفضائية Cybertruck، وتحطم زجاجها غير القابل للكسر بواسطة كرة معدنية صغيرة.

وبحسب موقعindependent البريطانى، فقد عانى "موسك" من هذا الانخفاض في ثروته في يوم واحد فقط بعد فشل إطلاق أحدث سيارات الشركة، ليصل صافي ثروته إلى 23.6 مليار دولار، فيما يصنف رجل الأعمال الأمريكى في المرتبة 41 من بين أغنياء العالم.

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وجاء هذا الانخفاض في ثروة موسك بعدما تراجعت أسهم الشركة بنسبة 6 % بعد كشف النقاب عن الشاحنة الصغيرة، والتي تحطم زجاج نافذتها المفترض أنه غير قابل للكسر مرتين خلال العرض أثناء محاولة إثبات متانتها.

وقال موسك عن شاحنة Cybertruck، أنها مضادة لرصاص مسدس عيار 9 ملم، وهو ما حاول المصمم الرئيسي للشركة، فرانز فون هولزهاوزن تأكيده لكن التجربة الفعلية أثبتت عكس ذلك.

وشارك الملياردير في وقت لاحق مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على تويتر للمصمم الرئيسي للشركة وهو يقوم بنفس الاختبار مع تأثيرات مختلفة بشكل ملحوظ قبل الإطلاق.