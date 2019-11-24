تكنولوجيا: ابل تقدم حافظة البطارية الجديدة بزر مخصص لتنشيط تطبيق الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل خلال الفترة الماضية عن حافظة البطارية الجديدة التي تستهدف سلسلة هواتف iPhone 11، والتي تأتي بزر مخصص لتنشيط سريع لتطبيق الكاميرة.

تقدم شركة ابل حافظة البطارية الذكية لكلاً من هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وأيضاً iPhone 11 Pro Max، والتي تنطلق ببعض الإختلافات البسيطة في التصميم لتتوافق مع الإصدارات الجديدة، مع ميزة إضافية في زر يمكن من خلاله إلتقاط الصور وتسجيل الفيديو بآداء أسرع مع الحافظة.

يأتي التغيير الأول الملحوظ في حافظة البطارية المقدمة من ابل في القطع الخاص بالكاميرة الخلفية، والذي يأتي بحجم أكبر، بينما تأتي الحافظة بنفس الإختيارات السابقة في الألوان من الأبيض، الأسود إلى جانب الوردي، على أن تدعم الشحن اللاسلكي للهاتف.

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كما تقدم ابل في حافظة البطارية الذكية هذا العام دعم خاص لتنشط الكاميرة من خلال زر مادي، يمكن من خلاله تنشيط الكاميرة حتى في حالة غلق الشاشة، أو الضغط مرة واحدة لإلتقاط الصور في الوضع الأفقي للهاتف، أو الضغط المطول لبدء تسجيل الفيديو عن طريق ميزة QuickTake التي تأتي في إصدارات هذا العام، كما يأتي زر الكاميرة في الجانب الأيمن من الحافظة.

وتوفر ابل حافظة البطارية الجديدة بسعر 129 دولار لكل إصدارات iPhone 11، ومن المقرر أن تضيف الحافظة نسبة 50% إضافية في عمر البطارية.

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