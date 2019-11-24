تسريب تصميم ومواصفات nova 5T Pro المرتقب من هواوي

أعلنت شركة هواوي عن هاتف (نوفا 5تي) nova 5T في شهر آب/أغسطس الماضي، ويبدو أن الشركة تعتزم إطلاق جيل جديد مع اللاحقة (برو) Pro، وذلك وفق ما ظهر على موقع (أندرويد إنتربرايس) Android Enterprise التابع لشركة جوجل.

وظهر على الموقع اسم الهاتف بكونه (نوفا 5تي برو) nova 5T Pro، كما ظهرت صورته ويبدو أنه يشبه الإصدار الحالي: (نوفا 5تي). وكشف الموقع أيضًا عن بعض المواصفات، بما في ذلك أن الشاشة ستكون بقياس 5.5 بوصات، وذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وسوف يدعم الهاتف تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وحساس بصمة على جانبه الأيمن – على غرار هاتف (نوفا 5تي) الحالي – كما أنه سوف يتوفر بطرازين فيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت، و256 جيجابايت.

يُشار إلى أن شركة هواوي أطلقت هاتف (نوفا 5تي) أيضًا باسم (هونور 20)، وفي شهر حزيران/يونيو الماضي أدرج موقع جوجل هاتف (هونور 20 برو) باسم (نوفا 5تي برو)، ما يعني أن الهاتف المرتقب سيقدم المواصفات ذاتها التي يقدمها هاتف (هونور 20 برو) بما في ذلك معالج (كيرين 980)، و4 كاميرات خلفية دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، ودعم الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.

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ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هاتف (هونور 20 برو) يقدم شاشة بقياس 6.26 بوصات وليس 5.5 بوصات كما ورد في موقع جوجل، لذا فإن هناك بعض التضارب، وقد تختلف المواصفات عند الإطلاق.