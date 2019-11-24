شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لتصميم دواء جديد لمكافحة السل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ علماء أمريكيون لاستغلال الذكاء الاصطناعي فى تطوير أداة برمجية من المحتمل أن تساعد فى إنشاء علاجات أكثر فاعلية لمكافحة مرض السل .

وقال الدكتور سريرام تشاندراسيكاران، أستاذ مساعد فى الهندسة الطبية الحيوية بجامعة (واشنطن)، "قد تحل التقنية الجديدة محل نظام التجربة والخطأ التقليدى لتطوير العقاقير البطيء والمكلف نسبيًا".

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لقد أظهرت أداة البرنامج، التى يطلق عليها اسم "إنديجو"(INDIGO)، اختصارًا للتفاعلات الدوائية باستخدام علم الجينوم وعلم التشريح الكيميائي، حيث يمكن تضخيم فاعلية أدوية السل عند تعاونها مع مضادات الذهان أو مضادات الملاريا.

وأوضح تشاندراسيكاران "يمكن لهذه الأداة أن تتنبأ بدقة بنشاط مجموعات الأدوية، بما فى ذلك التآزر - حيث يكون نشاط المجموعة أكبر من مجموع الأدوية الفردية.. كما أنه يتنبأ بدقة بالتنافر بين الأدوية، حيث يكون نشاط المجموعة أقل وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدد أيضًا الجينات التى تتحكم فى استجابات الدواء".

وأظهرت الأبحاث الأولية أنه من بين التوليفات الدوائية التى أظهرت تقنية "إنديجو" قوة فعاليتها ضد مرض السل، مزيج من 5 أدوية فعالة ضد مرض السل، وهى "باديكويلين"، "كلوفازين"، ريفامبيسين"، "كلاريثروميسين" بالإضافة إلى عقار