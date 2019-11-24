شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق فيس بوك للمواعدة يحصل على مزايا جديدة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق Facebook Dating للمواعدة على تحديث جديد، حيث يمكن الآن للمستخدمين مشاركة قصص إنستجرام وفيس بوك إلى التطبيق.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فقال شارمين هونج، مدير المنتج الرئيسي بالشركة، إن توفير القصص في التطبيق مصمم لإعطاء الناس مزيدًا من الخيارات، مع إثبات أنهم أشخاص حقيقيون، وتبدو الميزة تمامًا مثل القصص على انستجرام وفيس بوك".

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ولاستخدام هذه الميزة الجديدة يتعين على المستخدمين الاشتراك عن طريق ربط حساباتهم على فيس بوك وإنستجرام بملف تعريفهم الشخصي على تطبيق المواعدة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن قصة إذا اعتقدوا أنها تنتهك قواعد فيس بوك وانستجرام ضد العري والمحتوى المسيء الآخر.

وأضاف هونج: "يمكننا الاستفادة من جميع أدوات المراقبة القوية لدينا والتي يجب على فيس بوك وانستجرام لاكتشاف محتوى غير لائق ومن ثم يتم إزالته بسرعة كبيرة".

جدير بالذكر يتوفر تطبيق Facebook Dating حاليًا في 20 دولة بما فيها الولايات المتحدة والمكسيك وتايلاند وفيتنام وكندا، كما أنه قادم إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2020.