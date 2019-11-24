شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنجح فى تدريب الروبوتات على فرز النفايات فى المكاتب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل هذا الأسبوع عن قيامها بتدريب الروبوتات على فرز النفايات فى المكاتب وإزالة العناصر التى يجب أن تدخل فى إعادة التدوير أو فى سلة النفايات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فقام بهذا الانجاز مشروع Everyday Robot الخاص بـ جوجل X، وهى مبادرة بحثية مفتوحة تهدف إلى محاولة دمج الروبوتات فى الحياة اليومية.

ويبلغ طول روبوت فرز القمامة للشركة حوالى خمسة أقدام ويتنقل عبر المكتب على جهاز يعمل بالبطارية، كما لديهم مجموعة من الكاميرات فى حاوية تعمل كرأس واثنين من الأذرع التى يمكن أن تعمل بشكل مستقل لالتقاط الأشياء.

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وخلال الأشهر القليلة الماضية خفضت روبوتات مكتب جوجل من مستويات تلوث النفايات من 20 بالمائة إلى 5 بالمائة فقط، فمستويات تلوث النفايات هى مقياس لمقدار خلط المواد المصنفة بطريقة غير صحيحة فى سلة المهملات.

فيما يتعلق بمشروع فرز القمامة، قررت جوجل أنه بدلاً من محاولة كتابة تعليمات معقدة حول كيفية تحديد أنواع مختلفة من العناصر، سيروا ما إذا كان بإمكان الروبوتات اكتشاف الأشياء من خلال التجربة والخطأ.

وكان يلاحظ البشر يوميا الروبوتات وهم يصنفون القمامة ويبلغون عن الخيارات الصحيحة وغير الصحيحة، ثم يتم استخدام البيانات الجديدة التى تم إنشاؤها فى ذلك اليوم لتوليد الآلاف من عمليات المحاكاة الجديدة التى سيتم تشغيل برنامج الذكاء الاصطناعى الخاص، وفى اليوم التالى، يتم إعادة دمج نتائج المحاكاة فى البرنامج الذى يشغل الروبوتات فى مكتب جوجل، لتبدأ الدورة من جديد.