شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما العلاقة بين التلوث الضوئى والحشرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر الخبراء من أن التلوث الضوئى يساعد فى دفع ما يسمى بـ"نهاية العالم للحشرات"، مما يثير المخاوف بشأن انقراض نحو 40 فى المائة من جميع أنواع الحشرات خلال عقود.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فيمكن للضوء الاصطناعى فى الليل أن يؤثر على الحشرات بطرق مختلفة، من دفعها إلى مكان آخر إلى تغيير نموها ودورات حياتها.

وتسبب أعداد الحشرات المتناقصة فى التأثير على النظام البيئى العالمى، مثل تقليل أعداد الطيور فى أمريكا الشمالية بمقدار 3 مليارات فى السنوات الخمسين الماضية.

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ومع ذلك يشير الباحثون إلى أن تلوث الضوء - مقارنة بالمشاكل البيئية الأخرى التى من صنع الإنسان - يسهل معالجته نسبيًا، كما ينصحون المواطنين بتقليل اعتمادهم على الإضاءة الاصطناعية حيثما كان ذلك ممكنًا.

وقد أفادت دراسة أجريت عام 2017، على سبيل المثال، أن أعداد الحشرات الطائرة فى 63 موقعًا لحماية الطبيعة فى ألمانيا قد انخفضت بنسبة 76 فى المئة فى الأعوام السبعة والعشرين السابقة.

علاوة على ذلك، تنبأت دراسات مختلفة بأن حوالى 40 فى المائة من أنواع الحشرات يمكن أن تنقرض خلال العقود القليلة القادمة.

وكتب الباحثون: "الضوء هو مصدر كل الحياة على هذا الكوكب، وهو جزء أساسى من القدرة الإدراكية لمعظم أصناف الحيوانات، ومصدر بيئى للوقت طوال تاريخ التطور، ويجب التنبؤ بأن التغييرات التى يسببها الإنسان فى بيئة الإضاءة الطبيعية تؤثر على جميع أشكال الحياة التى تطورت داخلها، أى الحياة تقريبًا على الأرض".