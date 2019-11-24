شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تستحدث وظيفة جديدة لتجنب تحيز الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتجنب تحيز الذكاء الاصطناعى والخوارزميات الأخرى، قررت مدينة نيويورك استحداث منصب جديد لضمان المساواة، إذ أصدر العمدة Bill de Blasio أمرًا تنفيذيًا بإنشاء وظيفة لإدارة السياسات والخوارزميات.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فسيعمل من يشغل هذا المنصب فى مكتب رئيس البلدية للعمليات، وقال مكتب العمدة إن هذا الشخص سوف يتأكد من أن خوارزميات المدينة ترقى إلى مبدأ "الإنصاف والعدالة والمساءلة".

وسوف يحصل من يشغل الوظيفة على مساعدة من اللجان الاستشارية والتوجيهية التى ستستفيد على التوالى من الأعضاء المعينين والمسؤولين فى المدينة "لقيادة المحادثة" حول الخوارزميات، مما يعنى ضرورة أن يكون لدى مسئول الخوارزميات فهم أفضل لكيفية تطبيقها فى العالم الحقيقى، لكن ليس من الواضح بعد من سيتولى هذا المنصب.