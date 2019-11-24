شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تشهد أعلى نمو فى مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن نمو مبيعات الهواتف الذكية في أوروبا خلال الربع الثالث، حيث تعد أوروبا في وضع إيجابي وتجذب انتباه العديد من بائعي الصين بالنظر إلى رصيد مستخدميها.

وكشف المحللون أن السوق الأوروبي منقسم تقريبًا بالتساوي بين المبيعات من القنوات المفتوحة (أي شراء الهواتف غير المؤمنة بالسعر الكامل) والمبيعات مباشرة من المشغلين، وهو ما يعنى شراء هاتف ذكي مزود بخدمة من خلال شركة الاتصالات، وهذا على عكس الولايات المتحدة، حيث تأتي الغالبية العظمى من المبيعات مباشرة من المشغلين.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد احتلت شركة أبل المرتبة الثالثة هذا الربع بـ 9.8 مليون وحدة، لكن المبيعات كانت أقل بنسبة 4٪ عما كانت عليه في الربع نفسه من العام الماضي، فيما نافست العديد من الشركات الصينية في السوق، إذ كانت أبل هي الشركة الأمريكية الوحيدة ضمن قائمة المنافسة.