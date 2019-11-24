شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتوصلون لطريقة جديدة لتحقيق "ثروة ضخمة" من عوادم السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحقق الأبخرة السامة الناتجة عن عادم محرك الديزل أو الوقود الحيوى ثروة ضخمة، حيث يدرس العلماء طريقة لجمعها وتحويلها إلى حمض النتريك، والذى يستخدم فى مجموعة من الصناعات، بدءا من من إنتاج أقمشة النايلون والأسمدة، وصولا إلى وقود الصواريخ والمتفجرات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فطور علماء جامعة مانشستر نظام "إطار معدنى عضوي" (MOF) يستخدم الماء والهواء لالتقاط هذه الأبخرة وتحويلها، إذ قال مارتن شرودر من جامعة مانشستر: "السوق العالمى لحمض النيتريك فى عام 2016 بلغ 2.5 مليار دولار، وهناك الكثير من الإمكانات للمصنعين لهذه التقنية لاسترداد تكاليفها والربح من إنتاج حمض النيتريك الناتج، خاصة وأن المواد المضافة الوحيدة المطلوبة هى الماء والهواء".

وعلى الرغم من الطبيعة شديدة التفاعل للملوث، تم تجديد الغازات السامة بالكامل عدة مرات عن طريق إزالة الغازات، أو عن طريق المعالجة بالماء فى الهواء.

وقال العلماء إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تساعد فى التحكم فى تلوث الهواء، وعلاج التأثير السلبى الذى يسببه ثانى أكسيد النيتروجين على البيئة.