شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قادمة لهاتف iPhone 12 Pro.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن عزم شركة أبل إطلاق كلا من هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max خلال شهر سبتمبر من عام 2020، كما أشار التقرير إلى أن الشركة ستبدأ الإنتاج الضخم لهاتفى iPhone SE 2 خلال شهر فبراير المقبل.

وبحسب موقع gsmarena الهندى فكشف المحلل Blayne Curtis، أن أبل ستدعم هاتفي iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max العام المقبل بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وذلك على عكس هاتفي iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max حيث طرح كلا الهاتفين بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.

فيما يتوقع أن يأتى الإصدار الرئيسي من سلسلة هواتف iPhone 12 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت على غرار إصدارات iPhone 11، كذلك فمن المنتظر أن يمتلك هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max مستشعر 3D في الكاميرة الخلفية، مع دعم تقنية mmWave 5G.

وفيما يتعلق بهاتف iPhone SE 2 الذي ستبدأ أبل في إنتاجه في فبراير المقبل، فمن المنتظر أن يأتى بتصميم مشابه لأيفون 8، مع شاشة بحجم 4.7 بوصة، وزر Touch ID في الواجهة الأمامية، كما سيمتلك معالج A13 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في مارس.