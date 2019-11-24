شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر فيديو لرائد يلقى حطاما فى الفضاء.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت ناسا مقطع فيديو على حسابها الرسمى بتطبيق إنستجرام، لرائد فضاء يلقى حطامًا فى الفضاء، إذ يظهر المقطع لوكا بارميتانو وهو يرمى الحطام فى الفضاء بعد إزالته لإصلاح جهاز قياس الطيف المغناطيسى (AMS) على محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فعلقت وكالة الفضاء على الفيديو قائلة: "هل أثار هذا الحطام الفرح؟ فى بعض الأحيان تحتاج إلى التخلى عما لم يعد يخدمك".



مهمة السير فى الفضاء

تخلص باريميتانو ببساطة من الدرع، ليطوف بأمان بعيدا عن المحطة الدولية، إذ سيتفكك فى النهاية فى الجو العلوي.

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وغامر باريميتانو هو وزميله رائد الفضاء درو مورجان مرة أخرى خارج محطة الفضاء الدولية، لاستئناف الإصلاحات على الجهاز.

وأجرى رائد الفضاء الإيطالى بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية ومورجان من ناسا، اللذان يقودان المهمة Expedition 61 الحالية على متن محطة الفضاء الدولية، أول مهمة سير يوم 15 نوفمبر.

واستغرق هذا السير فى الفضاء ست ساعات و39 دقيقة، ولكن كان هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإصلاح نظام التبريد الفاشل على كاشف الأشعة الكونية الذى تبلغ قيمته مليارى دولار - وستكون هناك حاجة إلى أربع جلسات على الأقل.