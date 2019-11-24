شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 نصائح لحماية بياناتك أثناء التسوق أونلاين فى البلاك فرايدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد موسم "البلاك فرايدي" واحدا من أشهر أحداث التسوق حول العالم، ورغم أنه كان في الأساس يوافق هذا اليوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر إلا أنه مع ضخامة أعداد المستهلكين حول العالم، لجأت العديد من الشركات لطرح تخفيضات على مدار شهر نوفمبر بالكامل خلال أيام الجمعة.

لكن المشكلة الأكبر التى قد تواجه بعض المستخدمين، خاصة أولئك الذين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، هو تعرضهم للخداع من قبل المحتالين، سواء كانت مواقع ويب مزيفة أو رسائل بريد إلكتروني مخادعة، والتى يحاول فيها المحالين تطبيق مجموعة متنوعة من التكتيكات لإبعاد المستهلكين عن أموالهم، لكن لحسن الحظ هناك عدد من الأشياء الرئيسية التي يمكنك البحث عنها للتأكد من عدم وقوعك ضحية لعملية احتيال فى "البلاك فرايدي"، والتى نعرضها كما يلى:

- احذر من الأسعار المنخفضة للغاية على السلع التى تعرف أنها ذات سعر مرتفع أو أن سعرها لا يتناسب تماما مع قيمتها.

- اكتب اسم مواقع الويب الخاصة بالتسوق مباشرة في متصفحك، ولا تضغط على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو في محركات البحث.

Advertisements

- استخدم كلمة سر معقدة لكل حساب عبر الإنترنت، وتأكد من تحديثها بانتظام.

- قم بإنشاء حساب بريد إلكتروني خصيصًا للتعامل مع التسوق عبر الإنترنت، واستخدم أقل قدر ممكن من المعلومات الشخصية على هذا الحساب.

- ابحث دائمًا عن رمز "القفل" في أسفل المتصفح عند إجراء المدفوعات عبر الإنترنت، والذى يشير إلى أن موقع الويب يستخدم التشفير.

- تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة أو المشاركة عند إجراء المدفوعات عبر الإنترنت.

- تأكد من تحديث برنامج الأمان الخاص بك.

- تحقق من كشوف بطاقات الائتمان الخاصة بك قدر الإمكان للتأكد من رصد أي حالات شاذة في أسرع وقت ممكن.