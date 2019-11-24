شركة صينية تنافس عمالقة الهواتف بجهاز غير مسبوق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 نوفمبر 2019 01:13 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 نوفمبر 2019 01:13 صباحاً - مشاركة

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قررت شركة إلكترونيات صينية منافسة عمالقة الهواتف، بهاتف غير مسبوق، وبمواصفات هي الأحدث.

وبحسب موقع “4apk” المتخصص بشؤون التقنية، من المقرر أن تطلق شركة OPPO الصينية نسخة معدلة من هواتف Reno 10x Zoom، بمواصفات تعدّ من بين الأفضل للهواتف الموجودة حاليا.

ومن أكثر ما سيميز الهاتف الجديد التصميم الغريب للكاميرا الأمامية، التي ستثبت على جسم متحرك مخفي داخل الهيكل، يخرج منه بزاوية مائلة عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

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وسيأتي الهاتف الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (+13+8) ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق صور عالية الدقة في ظروف الرؤية الليلية، وتسجيل فيديوهات 4K، وقدرة على تقريب الصورة بمعدل X10.



أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز، فستكون بدقة 16 ميغابيكسل، لها القدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة بشكل آمن.

أما شاشة الهاتف، فستكون OLED بمقاس6.6 بوصة، وذاكرة الوصول العشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

كما سيحصل الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج Snapdragon 855+، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.