شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يكشف عن غطاء رأس مخصص لحماية الكلاب من فقدان المسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الأمريكى هذا الأسبوع عن غطاء الرأس يطلق عليه نظام حماية السمع للكلاب (CAPS) لحماية الكلاب العسكرية من فقدان السمع، والذى يمكن أن يحدث بسبب العمل مع المركبات والآلات الصاخبة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتكون الغطاء من مواد امتصاص صوتية مرنة تعمل على فلترة الضوضاء العالية ويمكن أن تتمدد أو تتقلص لاستيعاب أى حجم وشكل للرأس تقريبًا.

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الغطاء المصمم لكلاب

وقال ستيفن لى الباحث فى الجيش "حتى رحلة قصيرة بطائرة هليكوبتر يمكن أن تؤثر على سمع الكلب، ما يؤدى إلى ضعف الأداء وعدم القدرة على سماع أوامر المعالج، والتى يمكن أن تعيق المهمة، لذا تحمى هذه التكنولوجيا الجديدة الكلاب أثناء قيامها بمهام، كما يمكنها إطالة عمر عمل الكلب".

يبلغ سمك غطاء CAPS نحو بوصة واحدة وقد تم تصميمه للعمل مع الخوذات والنظارات الواقية وأغطية الرأس الواقية الأخرى المصممة للكلاب العسكرية.



غطاء الطلاب

تم تطوير CAPS بواسطة ZeteoTech ، وهى شركة للدفاع البيولوجى والتكنولوجيا الطبية، وتم تمويل المشروع من قبل منحة أبحاث الابتكار للشركات الصغيرة من الجيش.