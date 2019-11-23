تقرير يكشف عن أرقام صادمة لتوزيع حصص التنزيلات في متاجر التطبيقات

أظهر تقرير جديد بأن نحو 1% فقط من كبار ناشري التطبيقات على متجري (جوجل بلاي) من جوجل، و(آب ستور) من آبل يستحوذون على 80% من العدد الإجمالي لتنزيلات التطبيقات، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت شركة (سنسور تاور) Sensor Tower في تقريرها الذي نشرته يوم الخميس: إن بقية السوق، أي 99% من ناشري التطبيقات، تتنافس على النسبة المئوية المتبقية، والتي تقدر بنحو 20% من عدد التنزيلات.

وبحسب التقرير، فإن الثمانين في المئة من عدد التنزيلات التي يستحوذ عليها هذا العدد الضئيل من ناشري التطبيقات يقدر بنحو 29.6 مليار تنزيل، في حين أن العدد الإجمالي للتطبيقات المتاحة على متجري جوجل بلاي، وآب ستور حتى عام 2018 بلغ 3.4 مليون تطبيق، ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 65% مقارنة بعام 2014.

ولسوء الحظ، فمع أن 26% فقط من التطبيقات كان لديها ما لا يقل عن 1,000 تنزيل في عام 2018، مقارنةً بنسبة 30% في عام 2014. وهذا يعني أن المزيد من التطبيقات تضيع في متاجر التطبيقات بمرور الوقت.

وأشار التقرير إلى أن مجموع ناشري التطبيقات على كلا المتجرين يبلغ نحو 792,000 ناشر، في حين حاز 7920 فقط منهم على 23.6 مليار عملية تثبيت فريدة. ومن بين تلك الشركات فيسبوك التي حازت وحدها على 682 مليون عملية تثبيت خلال الربع الثالث من 2019 فقط.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وينطبق الأمر نفسه على ناشري الألعاب المحمولة، إذ حصل 1% منهم على 9.1 مليارات عملية تنزيل، وهذا بدوره يمثل 82% من إجمالي التنزيلات للألعاب، مما يترك الملياري تنزيل المتبقية للناشرين الباقين.

Advertisements

وفيما يتعلق بالإيرادات، فإن الفجوة أكبر. فمن إجمالي الإيرادات البالغة 22 مليار دولار في الربع الثالث، حصلت الشركات الكبرى التي تبلغ نسبتها 1% على نحو 20.5 مليار دولار. أما الـ 7% المتبقية من إجمالي الإيرادات فقد وزعت على ما تبقى من 151,056 ناشرًا يمثلون 99%.