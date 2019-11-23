شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطعن على عقد البنتاجون الممنوح لمايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة أمازون دعوى قضائية في محكمة اتحادية أمريكية للطعن على قرار وزارة الدفاع الأمريكية بمنح عقد الحوسبة السحابية للبنتاجون بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار الشهر الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم تقديم الشكوى والطلب الإضافي الخاص بذلك في محكمة المطالبات الفيدرالية بالولايات المتحدة وذلك وفقًا لمتحدث باسم Amazon Web Services، وهي شركة تابعة لشركة أمازون، التي أسسها الملياردير جيف بيزوس.

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ولم تشرح الشركة أساس شكواها، إلا أن أمازون قالت في وثيقة للمحكمة، إن الملفات تحتوي على "معلومات وأسرار تجارية، ومعلومات مالية سرية، ويمكن أن "تتسبب في أضرار تنافسية شديدة لأي من الطرفين"، وأضافت الشركة: "من المرجح أن يحتوي السجل في هذا الاحتجاج معلومات حساسة بالمثل".

يذكرأنه خلال الأسبوع الماضي، رفض وزير الدفاع الأمريكي Mark Esper أي اقتراح بالتحيز في قرار البنتاجون بمنح مايكروسوفت العقد، بعد أن أعلنت أمازون خططًا للطعن فيه، وقالت مايكروسوفت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "نعتقد أن الحقائق ستُظهر بأن وزارة الدفاع أدارت عملية مفصلة وشاملة ونزيهة في تحديد أننا أفضل من يفي باحتياجات المقاتلين".