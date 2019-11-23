تكنولوجيا: وان بلس تكشف عن إختراق في أنظمتها أدى إلى تسريب بيانات المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس على إختراق في أنظتها أدى إلى تسريب بيانات المستخدمين التي تشمل الأسماء، ورسائل البريد الإلكتروني، وأرقام جهات الإتصال، إلى جانب العناوين الخاصة بالشحن، حيث تم تسريب البيانات إلى أطراف خارجية.

تواجه شركة وان بلس تسريبات جديدة في البيانات الخاصة ببعض الطلبات الخاصة بالمستخدمين، أدى إلى تسريب معلومات جهات الإتصال، والعناوين، والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين إلا أن شركة وان بلس أكدت على أن معلومات الدفع والمعلومات الخاصة بحسابات المستخدمين لم تتعرض للإختراق.

كانت شركة وان بلس قد واجهت إختراق في بيانات المستخدمين العام الماضي، أدى إلى تسريب أدق بيانات المستخدمين، التي شملت تفاصيل البطاقات المصرفية الخاصة بالعملاء، ومن جديد تواجه وان بلس إختراق جديد لبيانات العملاء.

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ولقد رصدت شركة وان بلس هذا الإختراق عند معاينة فريق وان بلس أنظمة الحماية، حيث أكدت وان بلس على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة الحماية، وتصحيح الأخطاء أو الثغرات التي تؤدي إلى إختراق بيانات المستخدمين.

يذكر أن شركة وان بلس قد أخطرت المستخدمين المتضررين من هذا الإختراق الأخير عبر رسائل بريد إلكتروني، تقدم للمستخدمين تفاصيل حول هذا الإختراق.

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