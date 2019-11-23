تكنولوجيا: هاتف vivo V17 ينطلق رسمياً بكاميرة رباعية وسعر 360 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة vivo اليوم هاتف vivo V17 الذي انطلق مؤخراً في سوق الفلبين بعنوان S1 Pro، حيث يتميز الهاتف بكاميرة خلفية بإعدادات رباعية، مع نتوء في الشاشة، كما يتوفر للحجز المسبق في سوق روسيا بدءاً من 5 من ديسمبر بسعر 360 دولار.

يتميز هاتف vivo V17 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش، تدعم دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة مع نتوء لكاميرة السيلفي مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف vivo V17 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، وأخر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير، كما تتميز الكاميرة بتصميم بشكل الألماس.

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ويدعم هاتف vivo V17 رقاقة معالج Snapdragon 665 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android Pie وواجهة Funtouch OS 9.2، كما يضم الهاتف سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بفتحة لزيادة السعة التخزينية حتى 256 جيجا بايت عبر microSD.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، تدعم الشحن عبر منفذ USB-C، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وشريحة NFC، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأزرق الفاتح، على أن يبدأ الحجز المسبق لهاتف vivo V17 في سوق روسيا بسعر 360 دولار بدءاً من 5 من ديسمبر.

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