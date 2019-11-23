دفعة أخرى من الهاتف Huawei Mate X القابل للطي تنفد في غضون ثوانٍ

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في شهر مارس الماضي، ولكن كان علينا الإنتظار حتى شهر أكتوبر ليصل إلى مرحلة عرضه للبيع. في اليوم 23 من شهر أكتوبر الماضي، كان هذا الهاتف معروضًا للطلب المسبق في الصين، وفي اليوم 14 نوفمبر تم عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع، وهي الدفعة التي نفدت كليًا في غضون خمسة دقائق فقط. وبالأمس، عرضت شركة Huawei الدفعة الثانية من هذا الهاتف للبيع، وهي الدفعة التي نفدت في غضون أقل من 60 ثانية.

حسنًا، يبدو أن شركة Huawei فشلت مرة أخرى في توقع مقدار الطلب على هاتفها الذكي القابل للطي الأول، لأن جميع الوحدات نفدت في غضون ثوانٍ. الشيء الإيجابي هو أنه سيتم عرض دفعات أخرى من هذا الهاتف القابل للطي للبيع في المستقبل المنظور. وفي حالة إذا تصادف أنك في الصين الآن وترغب في شراء هذا الهاتف، فليكن في علمك أنه سيُكلفك ما يُعادل 2400 دولار أمريكي.

عمومًا، في حالة إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد من التفاصيل حول الهاتف Huawei Mate X، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.