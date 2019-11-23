Huawei تكشف عن الهاتف Huawei Nova 6 5G في مقطع فيديو تشويقي جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 6 Series في اليوم 5 ديسمبر، أي بعد أقل من ستة أشهر من وصول سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series. لقد رأينا العديد من الصور المسربة للهاتف Huawei Nova 6 والتي أكدت لنا أنه سيضم ثقبًا عريضًا في شاشته من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Huawei كذلك الآن بنشر مقطع فيديو تشويقي مما أعطانا فكرة أكثر وضوحًا عن الواجهة الأمامية والخلفية للهاتف.

يمكننا أن نرى بوضوح الكاميرات الثلاثة في الخلف والفلاش LED المرافق لها، وبجانبها مستشعر صغيرة للغاية من المحتمل أن يكون لكاميرا الماكرو أو ليزر التركيز التلقائي. على الرغم من أن شركة Huawei تعتزم إستخدام تصميمًا جديدًا يتمحور حول إستخدام شعار Nova في الواجهة الخلفية، يمكننا أن نرى بأن هذا الهاتف سيكون متوفرًا أيضًا باللون الأبيض بدون شعار Nova في الخلف.

للآسف، سوف يفتقر الهاتف Huawei Nova 6 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، بينما سيضم منفذ USB Type-C ومكبر الصوت في الجزء السفلي، ومنفذ الشريحة SIM على الجانب الآخر.

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عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا لأنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Huawei Nova 6 Series بعد أقل من أسبوعين من الآن. وحتى ذلك الحين، فهناك إحتمال أن تكشف لنا شركة Huawei عن المزيد من المعلومات حول هذه التشكيلة الجديدة.