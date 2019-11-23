Honor تكشف لنا عن هوية المعالج الذي سيتم شحنه مع الهاتف Honor V30

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro في اليوم 26 من شهر نوفمبر الجاري مع المعالج HiSilicon Kirin 990. وقبل ثلاثة أيام فقط من كشف النقاب رسميًا عن هذين الهاتفين، أكدت لنا الشركة رسميًا أن سلسلة هواتف Honor V30 Series ستحصل بالفعل على المعالج HiSilicon Kirin 990.

كشفت لنا شركة Honor عن ذلك في فيديو تشويقي قصير تم نشره على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت لنا الشركة الصينية مجددًا أن سلسلة هواتف Honor V30 Series ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

في أخبار أخرى، كشفت لنا صورة تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن سعر الهاتف Honor V30 سيبدأ من 4999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 710 دولارات أمريكية، وأنه سيأتي مع ميزة جديدة تُدعى Matrix Camera.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم في الأونة الأخيرة رصد الهاتف Honor V30 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، وهو ما أكد لنا أنه سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و256GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا أيضًا أن هذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا، فمن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 26 نوفمبر.