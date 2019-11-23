شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصمم البدلة النفاثة يحلق فوق البحر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مصمم البدلة النفاثة الطائرة، ريشارد براونينج، برحلة جوية مستقلة بعد أن أقلع ببدلته النفاثة من متن حاملة الطائرات البريطانية Queen Elizabeth، وذلك بغية لفت أنظار البحارة العسكريين البريطانيين والترويج لشراء بدلته.

وقد تم تصوير رحلته بالفيديو، وكأنه "الرجل الحديدى" مقترحا استخدام بدلته النفاثة لأغراض الاستطلاع أو فى تنفيذ العمليات الخاصة، روسيا اليوم.

Advertisements

يذكر أن ريشارد براونينج كشف لأول مرة عن بدلته الطائرة عام 2017 حين أعلن أنه طبع كل مكوناتها بطابعة ثلاثية الأبعاد، وبلغت سرعة البدلة آنذاك 50 كيلومترا فى الساعة، حيث يمكن أن يصعد صاحبها إلى ارتفاع 3 كيلومترات.

وكان براونينج قد حلق فى مطلع نوفمبر الجارى فوق مدينة برايتون على ارتفاع 500 متر بسرعة 136 كيلومترا فى الساعة.