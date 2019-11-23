تكنولوجيا: Oppo تستعد لتطوير شريحة M1 لدعم الجيل القادم من هواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة Oppo علامة OPPO M1 التجارية لإصدار الشركة القادم من شرائح المعالج الذي يطور لاحقاً من الشركة لدعم هواتف Oppo المستقبلية.

يتجه الكثير من عمالقة تصنيع الهاتف إلى تطوير خط إنتاج خاص من شرائح المعالج، حيث قدمت شاومي شريحة Surge S1، كما قدمت سامسونج خط إنتاجها من رقاقات Exynos، واليوم تستعد Oppo أيضاً لإطلاق خط إنتاجها من رقاقات المعالج الذي يأتي بعنوان OPPO M1.

ولقد أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن OPPO سجلت حقوق الملكية الفكرية لعلامة OPPO M1 للجيل القادم من شرائح المعالج، حيث سجلت في المكتب الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية، حيث تظهر في ملف براءة الإختراع تفاصيل عن أشباه الموصلات، الهواتف الذكية، والرقاقات متعددة المعالجات، إلى جانب شرائح أجهزة الحاسب.

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من جانب أخر لم تقدم التسريبات تفاصيل حول رقاقة M،حيث تشير بعض التوقعات إلى أن إختيار Oppo للحرف يشير إلى الهواتف الذكية.

ولقد أعلنت Oppo في وقت سابق عن تعيين مهندسين سابقين MediaTek وSpreadtrum لتطوير شريحة معالج M1، ومن المتوقع أن تعتمد Oppo على شركات أخرى للحصول على معدات وتكوينات خاصة لتطوير شريحة المعالج، أيضاً من المتوقع أن أن يتم الإعلان عن رقاقة OPPO M1 رسمياً في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في بداية العام المقبل.

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