تكنولوجيا: هاتف vivo U20 ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 675 وسعر يبدأ من 153 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo مؤخراً عن هاتف vivo U20 الذي انطلق بمعالج Snapdragon 675، وقدرة بطارية 5000 mAh، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية وسعر يبدأ من 153 دولار.

ينطلق هاتف vivo U20 بشاشة مميزة بحجم 6.52 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، وتشغل 90.3% من إطار الهاتف، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

ويتميز هاتف vivo U20 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.78، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب مستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

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أيضاً ينطلق هاتف vivo U20 بقدرة بطارية 5000 mAh، تدعمها تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الهاتف الشحن عبر منفذ micro USB.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo U20 باللون الأسود والأزرق، على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 153 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 167 دولار.

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