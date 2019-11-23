هاتف Nokia جديد سيصل رسميًا في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة HMD Global Oy، والتي أصبحت الآن تشرف على تطوير وتصنيع هواتف Nokia، في التشويق لمنتجها التالي، والذي سيتم الكشف عنه بشكل رسمي في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل. نحن علمنا ذلك من التغريدة التي يمكنك رؤيتها أدناه. لسوء الحظ، بصرف النظر عن تاريخ ومخطط الهاتف، فليست لدينا أي أدلة أخرى حول هوية هذا الهاتف.

ومع ذلك، نظرًا إلى أن شركة HMD Global Oy قامت بالإعلان عن الهاتف Nokia 8.1 في اليوم الخامس من شهر ديسمبر من العام الماضي، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت الشركة الفنلندية إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nokia 8.2 في شهر ديسمبر المقبل.

تشمل الإحتمالات الأخرى الهاتف Nokia 5.2، وحتى الهاتف Nokia 2.3 والذي من المتوقع أن يأتي بتحسينات طفيفة فقط عن الهاتف Nokia 2.2.