فريق DxOMark يقوم بمراجعة الكاميرا الأمامية للهاتف Xperia 5

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بمراجعة الكاميرات الأمامية للهواتف الذكية قبل بضعة أشهر، وقد قام بالفعل بمراجعة عدد لا بأس به من الهواتف الذكية. الهاتف الأحدث الذي قرر فريق DxOMark إختباره هو Xperia 5 من شركة Sony، ولكنه حصل على تقييم لا يليق بهاتف رائد مثله.

في الواقع، حصلت الكاميرا الأمامية للهاتف Xperia 5 على تقييم إجمالي قدره 79 نقطة، وقد كانت هذه الكاميرا جيدة في التركيز على عمق المجال، والتعرض الدقيق في جميع السيناريوهات، والنطاق الديناميكي الجيد في الهواء الطلق. ومع ذلك، هناك مشكلة توازن اللون الأبيض، والضوضاء، والنطاق الديناميكي الضيق إلى حد ما في الأماكن الداخلية.

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وعلاوة على ذلك، فقد أوضح فريق DxOMark أن الكاميرا الأمامية للهاتف Xperia 5 ليست مثالية في تنسيق الألوان وإلتقاط الصور المضببة الخلفية. عمومًا، يمكنكم رؤية المراجعة الكاملة لكاميرا الهاتف Xperia 5 على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.