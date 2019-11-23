Honor V30 Pro يظهر في إختبارات الأداء، وتم مقارنته مع Huawei Mate 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا الكثير من التسريبات حول الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro القادمين من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، ولكن منصة إختبارات الأداء AnTuTu مصرة على تزويدنا بالمزيد من المعلومات حول الهاتف Honor V30 Pro. ظهر الهاتف Honor V30 Pro والذي يحمل الإسم الرمزي OXF-AN10 في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا وهو يستخدم المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB.

المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات AnTuTu كشفت لنا أيضًا أن الهاتف Honor V30 Pro يعمل بنظام Android 10 ويضم شاشة بدقة 2400×1080 بكسل.

تمكن الهاتف Honor V30 Pro من تحقيق 476480 نقطة، وهي نتيجة أفضل قليلاً من تلك التي حققها الهاتف Huawei Mate 30 Pro على نفس المنصة. نلاحظ أن الهاتف Honor V30 Pro يتفوق على Huawei Mate 30 Pro في الجانب المتعلق بالرسوميات، بينما يظل خلف هذا الأخير في الفئات الأخرى مثل سرعة الذاكرة وأداء واجهة المستخدم والمعالج المركزي.

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وفقا للشائعات السابقة، فمن المرجح أن يأتي الهاتف Honor V30 Pro مع شاشة OLED تمتاز بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، ومع بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W SuperCharge. نحن على بعد أربعة أيام فقط من حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Honor V30 Series والمقرر عقده في اليوم 26 نوفمبر، وبالتالي ستكون لدينا جميع الإجابات آنذاك.