شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة أمريكية ترفض إصدار حكم بقيمة 503 ملايين دولار ضد شركة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية حكم هيئة المحلفين بتغريم شركة أبل نحو 503 مليون دولار لصالح شركة فيرنيت إكس العام الماضي.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقد تم إدانة أبل بانتهاك 4 براءات اختراع تابعة لـ VirnetX، إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم الصادر بحق اثنين منهم، بينما أكدت الحكم على اثنين آخرين.

وتعود القضية الآن إلى قاضي ولاية تكساس الذى يمكنه حساب رقم تعويضي جديد أو إجراء محاكمة فقط لإعادة حساب الأضرار، فيما لم تعد شركة أبل قادرة على الطعن في صحة براءات الاختراع لأن المحاكم نظرت بالفعل في هذه القضية.

يذكر أن أبل و VirnetX يتصارعان في المحاكم منذ عام 2010 بسبب دعاوى براءات الاختراع المختلفة التي بدأتها VirnetX، والتى تحمل براءات الاختراع المتعلقة بالاتصالات الآمنة 4G LTE والشبكات الخاصة الافتراضية، وقد تم البت في القضية التي أصدرتها محكمة الاستئناف من قبل هيئة محلفين في أبريل 2018 وقضوا بأن تطبيق المراسلة iMessage من أبل وتطبيق دردشة الفيديو FaceTime و VPN On Demand انتهكوا أربعة براءات اختراع لـ VirnetX.