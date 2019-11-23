شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العنصر الخامس..علماء الفيزياء يكتشفون قوة كونية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى هذه اللحظة، لم يكن العلم يعرف سوى أربع قوى أساسية فى الكون، وهى الجاذبية والكهرومغناطيسية والتفاعلات النووية الضعيفة والقوية، لكن تمكن فيزيائيون من المجر من الوصول إلى اكتشاف ثورى يمكن أن يجعل البشرية أقرب إلى سر تكون الكون، كما من الممكن أن يصبح دليلًا على وجود مادة مظلمة وهو القوة الفيزيائية الخامسة الجديدة.

وفقا للعلماء، قد يصبح هذا الاكتشاف فصلا جديدا فى دراسة الفضاء، فحتى هذه اللحظة، لم يكن العلم يعرف سوى أربع قوى أساسية فى الكون فقط، حسب سبوتنيك.

وفقا لـ ScienceAlert ، تم اكتشاف الظاهرة الجديدة فى وقت مراقبة انهيار المادة الكيميائية البريليوم -8، ولم يتمكن العلماء أن يفسروا بشكل كامل الظاهرة غيرالمعروفة سابقًا.

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كان العلماء مقتنعين بأن الزاوية بين الجسيمات أثناء الاصطدام ستصغر، هذا سيكون متوافق مع الحسابات النظرية، التى تم إجراؤها وفقًا لقوانين الفيزياء المعروفة، ولكن لأسباب غيرمعروفة، كانت الزاوية تكبر.

يمكن أن تحدث العملية غيرالطبيعية بسبب جسيم غيرمعروف، والذى قد يكون، وفقا للفيزيائيين، القوة الخامسة فى الكون، وفى الوقت الحالى، المعلومات حول هذا الموضوع غير متاحة، ولإثبات وجود قوة جديدة، سيكون هناك حاجة للكثير من الوقت.

وحصلت هذه الظاهرة الغامضة على الرمز X17 ، ةمن المتوقع أن يتمكن العلماء من حل مسألة وجود المادة المظلمة بمساعدتها، إذ تتكون كتلة الكون من هذه المادة بنسبة 85٪، لكن لا أحد يستطيع رؤيتها، لذلك المادة المظلمة معروفة فقط نظريا.